Главе СКР доложат по делу о нарушении прав жильцов дома на Московской в Саратове

Начальник саратовского следственного управления Дмитрий Костин доложит по уголовному делу о нарушении прав жильцов ветхого дома в Саратове. Соответствующее поручение, исполнение которого поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, дал глава СК РФ Александр Бастрыкин, сообщает информационный центр СКР.

Ранее один из жильцов дома на улице Московской в Саратове в обращении к господину Бастрыкину выразил несогласие с ходом выяснения обстоятельств нарушения прав проживающих в нем граждан. Строение является объектом культурного наследия регионального значения «Доходный дом с флигелями и пристроями 1830-е годы, 1860-е годы», включает в себя шесть строительных литеров, из которых пять признаны аварийными по причине разрушающихся стен и кровли.

Как отметил автор обращения, он и другие граждане, включая пенсионеров и семей с детьми, проживают в литере, который до сих пор не обследован и не признан аварийным, хотя там такие же нарушения, что и в других. Жильцы обращались в компетентные органы, но безрезультатно. Следственные органы регионального подразделения СКР возбудили уголовное дело о нарушении жилищных прав.

Павел Фролов