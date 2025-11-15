Паслер вручил медаль «Золотая Звезда» Героя России семье погибшего на СВО

Семье погибшего на специальной военной операции (СВО) полковника Игоря Долматова вручили медаль «Золотая Звезда» Героя России. Медаль жене и сыну бойца вручил губернатор Свердловской области Денис Паслер вместе с командованием Центрального военного округа.

«Это высшая государственная награда, которую их муж и отец заслужил ценой собственной жизни. Многие уральцы хорошо знали полковника Долматова – настоящего русского офицера, сильного духом, волевого и мужественного человека – еще в период его службы в Военном комиссариате Свердловской области»,— сообщил господин Паслер у себя в Telegram-канале.

По словам губернатора, когда началась СВО, Игорь Долматов ушел на фронт. Под его руководством были успешно проведены несколько операций. Звание Героя Российской Федерации полковнику присвоено указом президента от 15 октября.