Глава компании в Татарстане погасил налоговую задолженность на 36 млн рублей

В Татарстане руководитель компании «Абсолют» избежал уголовного преследования, выплатив более 36 млн руб налогов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

Следствие установило, что с 2019 по 2022 годы он уклонялся от уплаты налогов, используя фиктивные договоры с 45 контрагентами. Недоплаченные суммы включали НДС и налог на прибыль.

После сбора доказательств, доказывающих вину, обвиняемый полностью погасил задолженность. На этом основании дело было прекращено.

Влас Северин