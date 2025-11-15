В Пензе на пожаре в доме на 1-м Суходольном проезде погибли два человека

На пожаре в частном жилом доме в Пензе погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Экстренным службам стало известно о пожаре на 1-м Суходольном проезде в 01:13 сегодня, 15 ноября. Там горел частный дом площадью 120 кв. м.

Огнеборцы ликвидировали пожар и во время разборки конструкций нашли двух погибших. В тушении были задействованы 24 человека и семь единиц техники. Дознаватели МЧС России выясняют обстоятельства произошедшего.

Дополнение к новости:

Следственный отдел по Железнодорожному району Пензы приступил к проверке по факту гибели двух человек на пожаре. По данным пресс-службы СУ СКР по Пензенской области, ими оказались 58-летний мужчина и 55-летняя женщина.

Специалисты не выявили на телах погибших каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия. Согласно предварительным сведениям, огонь мог возникнуть из-за аварийного режима работы электрооборудования или электросети.

Назначены судебно-медицинские экспертизы. Как только проверка завершится, следствие примет процессуальное решение.

Павел Фролов