ВСУ атаковали Белгородскую область 103 дронами за сутки

За последние сутки 11 муниципалитетов Белгородской области подверглись массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины, которые запустили по региону 103 беспилотника и 34 боеприпаса. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Телеграм-канале.

Под удары дронов попали Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский, Ракитянский, Ровеньский, Шебекинский, Вейделевский и Ивнянский округа. В Белгородском округе атаке подверглись поселки Дубовое, Малиновка, Октябрьский, а также села Бессоновка, Бочковка, Красный Октябрь, Таврово, Черемошное и Ясные Зори. В результате удара дрона по автомобилю в селе Ясные Зори 13 ноября погиб мужчина, еще два человека получили ранения в Волоконовском округе и три — в Волчьей Александровке. Каждый четвертый дрон из атакующих был сбит или подавлен средствами ПВО.

В Борисовском округе каждый из четырех атакованных населенных пунктов — Борисовка, Грузское, Зозули и Красиво — пострадал от удара по одному беспилотнику. Там повреждены частные дома, автомобили и линия электропередачи. В Валуйском округе девять дронов нацелились на Дальний, Борки, Долгое, Казинку, Кукуевку и хутор Леоновка, шесть из них были ликвидированы.

Особенно интенсивными были атаки в Шебекинском округе — 21 дрон нанес удар по населенным пунктам, при этом уничтожено или подавлено 18 аппаратов. Здесь отмечены повреждения автомобилей, коммерческого оборудования и жилых домов. В Грайвороне один мирный житель погиб, еще один человек ранен в тяжелом состоянии.

Всего за сутки в Белгородской области погибли два мирных жителя, семь получили ранения разной степени тяжести.

