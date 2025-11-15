В Татарстане завершено благоустройство 663 дворов в 2025 году по программе «Наш двор». Из 677 запланированных объектов приняли 663, сообщила директор Фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина на совещании в Доме Правительства республики.

В Татарстане завершили благоустройство 663 дворов по годовому плану

Муниципалитеты должны сдать итоговую исполнительную документацию. Документы по освещению и оборудованию дворов полностью сданы, а по дорожной части — только 58%.

Активность жителей по вопросам благоустройства снижается. За последние две недели поступило 162 обращения из шести районов, что связано с завершением основного этапа работ.

