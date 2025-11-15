С татарстанца взыскали 2 млн рублей, переведенные обманутой пенсионеркой

Суд постановил взыскать 2 млн руб. с 21-летнего жителя Татарстана — средства были переведены на его счет обманутой пенсионеркой из Калининградской области. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Прокуратура установила, что в январе 2025 года мошенники убедили 74-летнюю женщину перевести деньги на так называемый «безопасный счет». Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В ходе расследования выяснилось, что средства были переведены на счет молодого человека из Татарстана.

В прокуратуре добавили, что будут контролировать исполнение судебного решения.

