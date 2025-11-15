Под Саратовом на пожаре погибли четыре человека, возбуждено уголовное дело

Следствие возбудило уголовное дело по факту гибели на пожаре в Ершове Саратовской области четырех человек, включая двух несовершеннолетних (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Пожар в частном доме по улице Восточной в Ершове произошел ночью сегодня, 15 ноября. Погибли двое взрослых (мужчина и женщина) и двое несовершеннолетних в возрасте 4 и 15 лет. Спастись удалось 19-летнему молодому человеку.

Следователи изучили место происшествия, назначены судебные экспертизы. Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося. Начальник саратовского следственного управления Дмитрий Костин поставил расследование уголовного дела на контроль.

По данным регионального МЧС, экстренным службам стало известно о пожаре в 01:34. Прибывшие на место специалисты ликвидировали огонь на 40 кв. м.

Прокуратура Ершовского района контролирует ход расследования уголовного дела. Соответствующее поручение дал прокурор Саратовской области Сергей Филипенко.

Павел Фролов