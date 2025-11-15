Губернатор Глеб Никитин проведет встречу с нижегородским бизнес-сообществом

Глава Нижегородской области Глеб Никитин 19 ноября проведет встречу с предпринимательским сообществом региона. Как сообщили в областном правительстве, мероприятие пройдет на Нижегородской ярмарке, его начало запланировано на 14:00.

В ходе таких встреч губернатора рассказывает о результатах работы областного правительства в существующих экономических условиях. Вторя часть встречи будет посвящена ответам на вопросы нижегородский предпринимателей.

Планируется, что во встрече примут участие представители крупных промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса. Также к участию в мероприятии приглашены представители деловых объединений, органов власти и местного самоуправления, надзорных и контролирующих органов.

Зарегистрироваться на участие во встрече можно через областную ассоциацию промышленников и предпринимателей, региональную торгово-промышленную палату, «Опору России» и «Деловую Россию». Вопросы к губернатору можно направить через специальную онлайн-форму.

Андрей Репин