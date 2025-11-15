«Неформат» приглашает к диалогу

17 ноября в театре «Неформат» состоится премьера спектакля «Диалог с ласками». На автостраде встречаются деловой мужчина и молодая девушка. Их разговор запускает цепочку событий, где реальность и вымысел сплетаются воедино. В постановках театра «Неформат» участвовали ведущие “Ъ FM”. В их числе Петр Косенко, Марат Кашин и Дарья Надина. И один из них также появится в «Диалоге с ласками».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fotodom Фото: Fotodom

Известный адвокат и основатель театра Михаил Барщевский уверен, что изысканная публика обязательно оценит спектакль: «"Неформат" — это театр для умных, которые приходят туда не посмеяться и поплакать над умильными сценами, а подумать над тем, о чем идет речь. Спектакль "Диалог с ласками" тоже про "подумать". Сюжет невероятно прост: встреча проститутки и очень богатого, самодовольного, скучающего медиамагната.

Там не будет ничего про пошлый секс, высокую любовь, они разговаривают про нашу сегодняшнюю жизнь.

Для меня театр не является бизнесом. Деньги — это всего лишь мерило успеха. Если билеты дойдут до 40-50 тыс. руб., то это не с точки зрения того, сколько заработает театр, а с точки зрения того, сколько зрителей хотят прийти на спектакль. У меня не будет дешевых билетов по 500 руб. или по 1 тыс. руб. Я хочу, чтобы актеры в театре "Неформат" получали очень достойную плату за свою работу.

Какой посыл у истории "Диалог с ласками"? Спешите делать добро. Слушатели “Ъ FM”, — это люди, которые живут сегодняшним днем, текущими событиями, то есть они думающие, современные. Это деловая элита нашего общества. Мои спектакли все рассчитаны на этих людей, которые способны думать».

Влиятельного медиамагната сыграет заслуженный артист России Олег Царев. Исполнительница главной женской роли Мария Филиппович предстанет в нетипичном для себя образе. Артистка поделилась с “Ъ FM” мыслями о предстоящей премьере: «Обычно я играю положительных героинь, светлых, чистых, а здесь история известная, но отзывающаяся. Я чувствую боль, беду таких девушек, и мне было очень интересно поработать с заблудшей душой, правда, это такой клишированный образ. Она жертва обстоятельств. Отличает ее как раз вера. Трудным путем жертвы своего тела, своей души она идет помогать людям, защищать их.

Какая фраза героини лучше всего отражает смысл спектакля? Первое, что мне выстрелило, конечно: "Как в бога не верить? Тогда зачем все это?" Подразумевается, что она благодарит даже за то, что у нее есть крыша, пища и просто верит в то, что он ее приведет к самому хорошему и самому светлому.

Главное слово премьеры — "изменения". Изменения и в зрителях, и в нас».

Спектакль начнется в 19:00 17 ноября. Билеты можно купить на официальном сайте театра «Неформат». Места в первых рядах обойдутся в 15-20 тыс. руб. Самые дешевые билеты — 3,5 тыс. руб.

Анхель Леонардо Боррего Карбонель, Александра Майданская