Не военную службу от Петербурга осенью отправятся более 3000 новобранцев

В рамках осенней призывной кампании в армию намерены призвать свыше 3000 новобранцев из Санкт-Петербурга. Об этом во Всероссийский день призывника сообщил губернатор Александр Беглов.

Ряды Ленинградского военного округа пополнит 41% призывников, еще 30% отправятся в учебные воинские части, остальные 29% — в другие подразделения. При этом, имея уже военно-учетную специальность, на службу отправятся 202 человека.

«Служба по призыву становится для многих молодых людей осознанным выбором и важным этапом в жизни, который воспитывает характер, дисциплину и чувство товарищества. Их сила духа, патриотизм и готовность к защите Родины — залог нашего мирного будущего и суверенитета страны»,— отметил господин Беглов.

Татьяна Титаева