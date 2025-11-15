Сотрудников челябинского ГУФСИН отправили в СИЗО

Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу первому заместителю начальника ГУФСИН по Челябинской области Сергею Бульчуку, начальнику отдела собственной безопасности ведомства Олегу Мохову и главному бухгалтеру Марине Уфимцевой, обвиняемых в получении взяток и превышении должностных полномочий (ч. 6 ст. 290, п.п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщил „Ъ-Южный Урал” источник в правоохранительных органах.

Фигуранты пробудут в следственном изоляторе до 12 января 2026 года. По версии следствия, руководители челябинского ГУФСИН использовали производственные мощности пенитенциарных учреждений и труд осужденных для личного обогащения, сообщает собеседник „Ъ-Южный Урал". Задержали обвиняемых сотрудники УФСБ России по Челябинской области вместе с сотрудниками главного управления собственной безопасности ФСИН 14 ноября.