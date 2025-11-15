В Казани погиб пешеход, перебегавший дорогу в неположенном месте

62-летний пешеход погиб после наезда автомобиля Renault на Горьковском шоссе в Казани. За рулем иномарки находилась 40-летняя жительница Зеленодольска с водительским стажем более 15 лет. Об этом сообщает Госавтоинспекция города.

ДТП произошло 19 ноября около 19:10 на участке дороги со стороны улицы Фрунзе в направлении Можайского. По предварительной информации, мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте при наличии оборудованного надземного перехода. Водитель не успела среагировать на внезапное появление пешехода.

С травмами пешехода доставили в больницу, но его не удалось спасти.

Влас Северин