Ученые СКФУ объяснили особенности сильнейшей магнитной бури на уходящей неделе

11 ноября 2025 года в 13:04 мск на Солнце зарегистрировали вспышку класса X5.1 — самую мощную с начала года и одну из сильнейших за последние 11 месяцев. Эта вспышка стала пятой в серии активных событий, предвосхищая мощный выброс корональной массы, который достиг Земли в несколько этапов, сообщила лаборант-исследователь кафедры теоретической и математической физики СКФУ Светлана Орехова.

Фото: фотограф управления по информации и связям с общественностью СКФУ Илья Хачатурян

Первое облако плазмы пришло ночью 12 ноября, второе — около 14:00 того же дня, а третье — самое сильное, в 5:00 утра 13 ноября. Вместо поглощения более ранних выбросов, самое мощное облако разогнало их, создав единую протяженную магнито-плазменную структуру.

Геомагнитная активность быстро выросла до уровня G4.3–G4.7, что соответствует самой сильной магнитной буре в 2025 году. Утром 12 ноября индекс Kp колебался от 5 до 7, достигнув вечером 8 баллов. Полярный овал накрыл территорию до 45-й параллели, что теоретически позволяло наблюдать полярное сияние даже на юге России, включая Ставропольский край. Однако явление оставалось незамеченным из-за близости рассвета и облачности. По оценкам ученых, буря затронула не только ионосферу, но и могла повлиять на работу электросетей и радиосвязи.

Сейчас геомагнитная буря постепенно ослабевает, но по прогнозам она может сохраняться еще около суток. После этого ожидается период длительной стабилизации солнечно-земных условий, вероятно, вплоть до конца ноября. Событие показало, что поведение солнечных выбросов может резко отличаться от предсказаний математических моделей, создавая сложный комплекс магнитных возмущений на Земле. Это подчеркивает актуальность постоянного мониторинга космической погоды, особенно в условиях высокой солнечной активности в текущем цикле.

Станислав Маслаков