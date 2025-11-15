ДК Добрынина в Ярославле закрыт в рамках иска прокуратуры

Деятельность муниципального автономного учреждения Ярославля «Дворец культуры имени А.М. Добрынина» приостановлена по определению Ленинского районного суда в рамках иска прокурора района. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил директор учреждения Игорь Дербин. Объявление о приостановке появилось и в соцсетях дворца.

«Сообщаем, что на основании постановления Ленинского районного суда с 17 ноября 2025 года деятельность Дворца культуры им. А.М. Добрынина временно приостанавливается. В связи с этим: занятия творческих коллективов временно прекращены; продажа билетов на мероприятия, где организатором является ДК им. А.М. Добрынина, приостановлена»,— сообщили в ДК им. Добрынина.

Прокурор Ленинского района в суде требует приостановить деятельность дворца до устранения выявленных в ходе проверки нарушений в работе пожарной сигнализации. Суд вынес определение по иску, которым установил обеспечительные меры в виде приостановки деятельности до рассмотрения дела по существу. Как следует из карточки дела, 14 ноября исполнительный лист выдан судебным приставам. В тот же день приставы вручили определение директору учреждения, предупредив об уголовной ответственности за неисполнение определения суда.

Пожарная сигнализация была смонтирована в ДК по муниципальному контракту в 2022 году, но учреждение не приняло работы, усмотрев в них многочисленные нарушения. Подрядчик ООО «Титан-системы охраны» обжаловало расторжение контракта в арбитражном суде, но проиграл дело. Окончательное решение было вынесено летом 2025 года. Экспертиза установила неработоспособность системы.

Новую сигнализацию планируют смонтировать в 2026 году. Готова проектно-сметная документация на 35 млн руб. По словам Игоря Дербина, выполнить работы можно будет не раньше лета 2026 года. До этого времени крупнейший в регионе дворец культуры будет закрыт. Все мероприятия и концерты в нем отменены. Работу кружков и творческих коллективов планируется перенести на другие муниципальные площадки.

Антон Голицын