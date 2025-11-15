Памятник святителю Луке Крымскому открыли в Екатеринбурге

В Екатеринбурге установили памятник архиепископу Симферопольскому и Крымскому, святителю и исповеднику Луке (Войно-Ясенецкому). Как сообщили в Екатеринбургской епархии, памятник установлен на территории областной клинической больницы перед храмом во имя святых целителей Космы и Дамиана Асийских.

Фото: Екатеринбургская епархия Фото: Екатеринбургская епархия

Идея установки памятника возникла у прихожанина этого храма, многодетного отца Виталия Антипина. Над памятником работал уральский скульптор Роман Гореленко.

«Совершенно уникальной для XX века стала личность доктора наук, профессора медицины, лауреата сталинской премии, облеченного при этом священным саном архиерея Православной церкви. Невозможно было не признать его медицинский гений, но и невозможно было принять его веру и архиерейское достоинство. Поэтому он прошел и через тюрьмы, ссылки и лагеря, но тем не менее был признан и номинирован высшей премией государства»,— прокомментировал открытие памятника митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.