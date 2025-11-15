Освоение Петербурга

20 лет назад, в ноябре 2005-го, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер на встрече с тогда еще губернатором города Валентиной Матвиенко (ныне председатель Совета Федерации РФ) презентовал ряд мегапроектов. Глава холдинга пообещал Северной столице, можно сказать, золотые горы: стадион, башню, а главное — налоги. СМИ окрестили эти идеи «подарками под новогоднюю елку». С задержкой и с некоторыми нюансами, но обещания были выполнены: стадион и башню построили (а теперь намереваются построить еще две). А в 2021 году «Газпром» перерегистрировался в Петербурге. Как компания осваивалась тут, вспоминает «Ъ Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 15 ноября 2005 года. Глава ОАО «Газпром» Алексей Миллер и Губернатор Валентина Матвиенко на презентации строительных объектов ОАО «Газпром» в Петербурге

Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ 15 ноября 2005 года. Глава ОАО «Газпром» Алексей Миллер и Губернатор Валентина Матвиенко на презентации строительных объектов ОАО «Газпром» в Петербурге

Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ

В 2005 году, 15 ноября, петербуржец и выходец из городского правительства Алексей Миллер презентовал в Мраморном дворце Смольному, депутатам, архитектурной общественности и журналистам два строительных мегапроекта: спортивную арену для футбольной команды «Зенит» и свой офис высотой не менее 300 м.

Обещание первое

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 23 августа 2006 года. Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко и глава РАО «Газпром» Алесей Миллер на заседании экспертной комиссии по строительству нового футбольного стадиона имени Кирова. Победил проект архитектора Кисе Курокава

Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ 23 августа 2006 года. Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко и глава РАО «Газпром» Алесей Миллер на заседании экспертной комиссии по строительству нового футбольного стадиона имени Кирова. Победил проект архитектора Кисе Курокава

Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ

Новую спортивную арену запланировали построить на Крестовском острове на месте стадиона им. Кирова, которому к тому моменту исполнилось 55 лет и который, как уверяли в Смольном, «не подлежал реконструкции». Однако, учитывая статус стадиона — памятник истории и культуры федерального значения, — чиновники заявляли, что новая арена все-таки сохранит черты советского прошлого: объемно-пространственную и осевую композицию стадиона, его параметры и силуэт. В феврале 2006-го объект исключили из перечня памятников, а затем полностью снесли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 2013 год. Строительство стадиона «Газпром-арена»

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ 2013 год. Строительство стадиона «Газпром-арена»

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Планы по строительству нового стадиона были амбициозными. Возвести арену планировали за три года: уже в 2009 году на новом поле должны были сыграть матчи европейской Лиги чемпионов. Инвестиции в проект тогда оценивали в $150 млн.

Но из года в год срок сдачи откладывался, генподрядчики менялись, как и губернаторы города, и профильные вице-губернаторы. Стоимость стадиона только росла. А стройка обрастала уголовными делами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 2014 год. Строительство стадиона «Газпром-арена»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ 2014 год. Строительство стадиона «Газпром-арена»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Уже в 2013 году инвестиции достигли 34,9 млрд рублей: в пять раз больше, чем было прописано в первом госконтракте (6,7 млрд). Выделенные на строительство деньги иногда просто исчезали: в том же 2013-м Контрольно-счетная палата Петербурга не нашла документальных подтверждений выполнения строительных работ на сумму 4 млрд рублей.

Первая официальная игра на стадионе состоялась только в 2017 году, спустя 13 лет после первых заявлений о строительстве. После окончательных подсчетов стоимость «Зенит-арены» (одно из первых наименований объекта.— «Ъ Северо-Запад») составила около 45 млрд рублей — в шесть с половиной раз больше первоначальной цены. Все это время возведение финансировалось из городского бюджета, хотя еще в 2004-м предполагалось, что новый стадион оплатит сам «Газпром». Через год Валентина Матвиенко заявила, что работы будут вестись за счет налоговых поступлений в региональный бюджет от дочерних компаний «Газпрома», которые холдинг переведет в Петербург.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 2017 год. «Народное тестирование» стадиона на Крестовском острове

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ 2017 год. «Народное тестирование» стадиона на Крестовском острове

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В 2012-м Алексей Миллер заявлял, что проблемы финансирования нет, а Петербург получил налогов от «Газпром нефти» «на десяток самых современных стадионов». Однако, учитывая, что в 2011 году Валентина Матвиенко просила у правительства РФ выделить на проект более 9 млрд рублей из федерального бюджета (и получила отказ), можно предположить, что газпромовских денег все-таки не хватило. Впрочем, в 2013-м «Газпром» и вовсе открестился от процесса: официальный представитель компании заявил «Ъ», что она «к процессу строительства не имела и не имеет никакого отношения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 2017 год. Вид на стадион «Газпром-арена» и Петропавловский собор

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ 2017 год. Вид на стадион «Газпром-арена» и Петропавловский собор

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

В мае 2018-го стадион, который тогда еще назывался «Санкт-Петербург», перешел на 49 лет в управление футбольного клуба «Зенит», генеральным спонсором которого числится «Газпром». И в том же 2018-м получил новое имя — «Газпром Арена».

Обещание второе

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 2007 год. Презентация последней архитектурной версии комплекса «Газпром-Сити» на Охте

Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ 2007 год. Презентация последней архитектурной версии комплекса «Газпром-Сити» на Охте

Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ

Тогда же, в 2005-м, Алексей Миллер обнародовал идею еще одного мегапроекта: строительства собственного офиса высотой не менее 300 метров. Как и в случае со стадионом, предполагалось, что финансирование обеспечат налоговые поступления от «Газпром нефти» в городскую казну. Инвестиции тогда оценивались в $3 млрд, из которых $2 млрд должны были идти из бюджета на протяжении 10 лет. Но в декабре 2008-го Смольный отказался от софинансирования проекта: «Газпром» взял 100% расходов (около 60 млрд рублей) на себя.

Поначалу небоскреб решили разместить напротив Смольного монастыря выше по течению Невы — у Охтинского моста. Выбор места и высота нового здания стали причиной архитектурного скандала.

Еще в 2006 году петербургские архитекторы в письме к Валентине Матвиенко указывали, что небоскреб нависнет над городом и разрушит его облик, и просили ее не дать идее воплотиться в реальность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 2009 год. Марш за сохранение Петербурга и против строительства «Охта-центра»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ 2009 год. Марш за сохранение Петербурга и против строительства «Охта-центра»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Профессиональное сообщество отмечало: башню хотят возвести на территории крепости Ниеншанц, где строительство запрещено федеральным законодательством, и в зоне, где предельная высота зданий в соответствии с градостроительным регламентом Петербурга ограничена отметкой 48 м.

Против выступали лидеры общественного мнения: так, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский предлагал вынести новострой за границы исторического центра. Мегапроект критиковали в ЮНЕСКО. Неравнодушные горожане выходили на митинги.

Протест все-таки дал результат. К строительству приступили в 2012 году, но на новом месте — на побережье Финского залива в районе Лахта. Впрочем, на Охтинский мыс газовая компания все так же имеет виды: на этой территории «Газпром нефть» планирует возвести общественно-деловой центр «Хрустальный корабль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 2016 год. Стадион «Газпром-арена» и строящийся небоскреб «Лахта-Центр»

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ 2016 год. Стадион «Газпром-арена» и строящийся небоскреб «Лахта-Центр»

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Разрешение на ввод в эксплуатацию «Лахта-центра» компания получила в конце 2018 года, но работы внутри еще продолжались. Первые сотрудники «Газпрома» заехали в новый офис только в 2023-м.

За 13 лет башня подросла с 300 до 462 м. И амбиции «Газпрома» за это время тоже подросли. К 2031 году компания намеревается построить на берегу Финского залива еще два небоскреба: «Лахта-2» и «Лахта-3» высотой 703 и 555 м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 2020 год. Бизнес-центр «Лахта-Центр»

Фото: Станислав Забурдаев, Коммерсантъ 2020 год. Бизнес-центр «Лахта-Центр»

Фото: Станислав Забурдаев, Коммерсантъ

Часть жителей, как и 20 лет назад, вновь собирает подписи против строительства небоскребов. Только если в середине 2000-х протест частично сработал, то сейчас, кажется, отказываться от планов ни «Газпром», ни город не намерены.

Обещание третье

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 2006 год. Глава ОАО «Газпром» Алексей Миллер и губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко после объявления о переименовании ОАО «Сибнефть» в «Газпромнефть» и регистрации в Петербурге

Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ 2006 год. Глава ОАО «Газпром» Алексей Миллер и губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко после объявления о переименовании ОАО «Сибнефть» в «Газпромнефть» и регистрации в Петербурге

Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ

Главным же обещанием 2005 года стало заявление о переводе нефтяной компании «Сибнефть» из Омска в Петербург. «Я понимаю, что Омску приятно было бы работать в такой же форме, как и раньше. Но нельзя забывать, что наш пятимиллионный город не имеет ни одного крупного налогоплательщика»,— заявляла тогда Валентина Матвиенко.

Алексей Миллер, в свою очередь, заявлял, что город интересен компании «с точки зрения нефтеналивных терминалов, Балтийской трубопроводной системы, а также рынка».

Это обещание было выполнено быстрее других: уже в 2006-м «Сибнефть» переименовали в «Газпром нефть» и зарегистрировали в Петербурге. Компания стала крупнейшим налогоплательщиком Северной столицы.

Переезд «Газпрома»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Процесс переезда газовой монополии начался еще в 2004-м, когда в городе зарегистрировалась дочерняя компания «Газпромрегионгаз». В декабре 2005-го в Петербурге прописалась на тот момент нефтехимическая «дочка» «Газпрома» СИБУР (с 2010 года «Газпром» не владеет акциями «Сибура».— «Ъ Северо-Запад»), переехавшая из Салехарда и сменившая название на «СИБУР Холдинг».

Уже к 2011-м в городе были зарегистрированы «Газпромэкспорт», петербургский филиал Газпромбанка, «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», «Газпром распределение». В 2014-м в Северную столицу перебралось ООО «Газпром СПГ Санкт-Петербург». Компании переезжали как де-юре, так и де-факто, арендуя для сотрудников офисные помещения по всему городу.

Официальный переезд завершился четыре года назад: в августе 2021-го «Газпром» сменил «место жительства», зарегистрировавшись в Петербурге. В прошлом году, одним из последних, в город фактически перебрался «Газпром-медиа холдинг».

Надежда Ярмула