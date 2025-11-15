В Госдуме обсуждают запрет на продажу детям имитирующих алкоголь напитков

В Госдуме обсуждают возможное введение ограничения на продажу несовершеннолетним безалкогольных напитков, которые имитируют алкогольную продукцию. Об этом сообщил председатель нижней палаты федерального собрания Вячеслав Володин.

«Покупателями становятся не только взрослые. По оценкам экспертов, в возрасте 10-13 лет употребляют безалкогольное пиво и вино около 6% детей, в 16-17 лет — порядка 21%. То есть каждый пятый. И это не безобидный лимонад или сок, как может показаться на первый взгляд»,— написал Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Врачи отмечают, что употребление продукции, которая имитирует алкоголь, может сформировать нездоровый интерес к алкоголю, а в будущем это может перерасти «во вредную привычку», написал господин Володин. Кроме того, у ребенка может возникнуть пристрастие к вкусу алкогольных напитков и сформироваться ритуал, который ассоциируется с удовольствием и имитирует поведение взрослого.

Вячеслав Володин отметил, что формирование таких привычек пагубно влияет на психику детей и несет опасность для их здоровья.