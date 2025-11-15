Владимир Путин подписал указ о назначении двух судей в суды Екатеринбурга

В Екатеринбурге назначены два новых судьи, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Президент России Владимир Путин подписал указ №840, касающийся назначения судей в федеральные суды и представителей главы государства в региональных квалификационных коллегиях в регионе.

Судьей Ленинского районного суда Екатеринбурга стала Екатерина Щеколда, в Чкаловском райсуде будет работать Рена Исмаилова. Документ был подписан 14 ноября.