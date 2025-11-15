Трамп составил мнение по поводу Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в борьбе с наркотрафиком, комментируя возможные удары по целям в Венесуэле. Во время общения с журналистами на борту Air Force One он подтвердил, что решение по Венесуэле принято, но детали не уточнил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / File Photo / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / File Photo / Reuters

«Я не могу сказать вам, в чем оно заключается, но я составил свое мнение»,— сказал президент США (цитата по Reuters).

С сентября вооруженные силы США наносят удары по судам, подозреваемым в перевозке наркотиков, в Карибском море и восточной части Тихого океана. Эти операции привели к гибели десятков человек, которых Соединенные Штаты обвиняют в связи с наркотрафиком. Администрация США обосновывает свое право на атаки тем, что наркоторговцы представляют непосредственную угрозу для американских граждан.