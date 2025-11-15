Курс доллара. Прогноз на 17–21 ноября

Илья Федоров,

главный экономист Возможно курс будет крепче Рубль упорно держит свои позиции. Он комфортно обустроился в диапазоне 80–82 за доллар, где его защищают высокая ставка, бюджетное правило, экспортная выручка от продажи золота и слабость импорта. Конструкция, с одной стороны, хрупкая, а с другой — она сохраняется уже весь 2025 год. Консенсус ЦБ ожидает ослабления рубля до 94 руб./$ в среднем по 2026 году, Минэкономразвития — до 92,5 руб./$. Возможно, что курс будет крепче. В этом году среднегодовой уровень будет около 84 руб./$. За счет завершения отложенных операций курс ослабнет на 3 руб. в среднем по году. Скорее среднее значение рубля в следующем году будет между прогнозом Минэкономразвития и 87 руб./$. В ближайшее время курс существенно не изменится и будет находиться в диапазоне 80–83 руб./$.

Богдан Зварич,

управляющий по анализу банковского и финансового рынков Рост спроса импортеров на валюту Прошедшую неделю рубль провел в консолидации. Отсутствие новостных поводов, способных изменить позиции основных мировых валют, привело к снижению активности инвесторов и боковому движению пары юань/рубль. В результате китайская валюта сохранила позиции в верхней половине нашего краткосрочного целевого диапазона 11–11,5 руб./CNY. На следующей неделе юань может предпринять попытки перейти в диапазон 11,5–12 руб./CNY, который, по нашим оценкам, более соответствует фундаментальным предпосылкам. Этому будет способствовать рост спроса импортеров на валюту и ожидания инвесторов по дальнейшему снижению ключевой ставки Банком России на заседании в декабре. По нашим оценкам, эти котировки будут актуальными для юаня до конца ноября и в начале декабря, а ближе к концу года ожидаем закрепления курса китайской валюты выше верхней границы этого диапазона.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Не на стороне рубля снижение нефтяных цен В качестве позитивного фона выступают данные по недельной инфляции в РФ, которые показали замедление. Оптимизма российскому энергетическому рынку способен добавить рост экспорта нефти из России и Центральной Азии в сентябре на 13%, по данным ежемесячного отчета ОПЕК. При этом не на стороне рубля снижение нефтяных цен на фоне прогнозов ОПЕК+ по увеличению добычи в 2026 году. Доллар — под давлением от окончания шатдауна в Соединенных Штатах, а отдельной волатильности рынку может добавить ожидаемое возобновление публикации статистических данных по экономике США. Между тем в еврозоне в фокусе внимания — октябрьское замедление динамики потребительских цен в Германии.

Владимир Евстифеев,

руководитель направления аналитического сервиса Большинство рыночных прогнозов предполагают плавное ослабление национальной валюты Рубль сохраняет стабильность, несмотря на рост числа негативных факторов. Большинство рыночных прогнозов предполагают плавное ослабление национальной валюты на фоне сокращения притока валюты от экспорта и существенного снижения объемов продажи валюты с начала 2026 года. Тем не менее краткосрочная картина выглядит нейтрально, большинство опасений не предполагают немедленного избавления от рублей, однако текущие уровни остаются привлекательными для покупки валюты на средне- и долгосрочную перспективу.