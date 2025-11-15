Артем Жога: «Люди крепче стали, сталь ломается и ржавеет, а люди крепкие духом»

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога, отвечая на вопросы лекторов общества «Знание» о том, что люди устают, заявил, что «люди крепче стали». Один из участников мероприятия «100 лучших просветителей», которое проходит в Челябинской области, сказал, что «победу куют люди, но люди не из стали, они устают». Из-за этой усталости не замечают позитивных изменений в стране, но видят негативные — рост цен и ставок по ипотеке.

Фото: Марина Молдавская

Артем Жога на это ответил: «Люди крепче стали. Я могу вам сказать, как человек, задействованный в военных действиях с 2014 года. Я знаю много ребят, которые продолжают нести эту тяжелую военную вахту. Также люди в Донецке, несмотря на ужасную обстановку, сейчас проще стало, но когда у них каждый выход на работу был опасен — мог прилететь снаряд, жизнь могла оборваться, но люди выходили на работу, за городом ухаживали. Люди сильнее стали, сталь ломается, ржавеет, а люди крепкие духом».

Уральский полпред согласился, что экономические ситуации бывают разные и трудности есть: «Согласен, но без борьбы, без трудностей не будет процветания дальнейшего. Весь механизм совершенствования проходит через боль, испытания, страдания, потери. Ты пока не потеряешь — не поймешь ценность того, что ты потерял». В качестве «безобидного примера» он привел перебои с мобильным интернетом.

Василий Алексеев, Мария Игнатова