Татарстан вошел в число регионов с высокими зарплатами в строительстве и недвижимости в 2025 году. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор».

Татарстан вошел в список регионов с наибольшими зарплатами в сфере строительства

Максимальные предложения в Татарстане достигли 1,13 млн руб., в то время как в Москве этот показатель составил 1,7 млн руб.

В производстве и агропроме наибольшие зарплаты зафиксированы в Краснодарском крае и Якутии, где предложения достигали 1,5 млн и 1,3 млн руб. соответственно. В сфере торговли зарплаты в Москве и Краснодарском крае также достигали 1,5 млн руб.

В финансовом секторе и страховании максимальные предложения в Москве составляли до 1,375 млн руб., а в Тюменской области — до 1,025 млн руб.

Влас Северин