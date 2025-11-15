В ночь на субботу, 15 ноября, в Москве выпал первый снег, который к утру образовал снежный покров высотой около 4 см. Погода оказалась переменчивой: с наступлением темноты начался снегопад, который продолжался утром.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Интерфаксу», что в столице 15 ноября выпало около трети месячной нормы осадков. Ночью температура опускалась до 6°С, а днем воздух прогревался от 1°С до +4°С. В Московской области столбик термометра опускался до 8°С. Накануне вечером в Москве прошел дождь, который к утру перешел в мокрый снег. На улицы также вышла снегоуборочная техника.

Синоптики предупреждают, что погода в ближайшие дни останется нестабильной. Атмосферный фронт принесет переменную облачность с мокрым снегом и дождем, после чего установится переменная облачность и похолодание продолжится. По данным Гидрометцентра, 17 ноября ожидается температура ночью около 2°С…4°С, дневная температура повысится до +3°С…+5°С, и снежный покров начнет таять.