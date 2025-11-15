Госстройнадзор разрешил построить гостиницу «Аврора» на Петроградской набережной

Служба государственного строительного надзора (Госстройнадзор) Санкт-Петербурга выдала компании City Solutions разрешение на реконструкцию и строительство гостиницы «Аврора» по адресу: Петроградская набережная, дом 24. Проект предусматривает создание современного отеля общей площадью около 9,1 тыс. кв. м, сообщили «Ъ Северо-Запад» в компании-девелопере.

Предполагается, что комплекс будет включать в себя новое десятиэтажное здание и благоустроенный внутренний двор площадью 1,4 тыс. кв. м. Гостинице будет присвоена категория «четыре звезды». Проектировщиком выступило архитектурное бюро «Студия 44» Никиты Явейна.

Строительные работы планируется начать в 2026 году, завершение строительства намечено на 2029 год. Открытие гостиницы для гостей ожидается в 2029 году. Решение по управляющей компании будет принято на завершающем этапе реализации проекта, уточняется в сообщении.

Андрей Цедрик