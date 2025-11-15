Россия и Индия проведут в декабре торгово-экономический форум

В начале декабря в Нью-Дели состоится российско-индийский торгово-экономический форум, главной задачей которого станет расширение двусторонней торговли. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев в кулуарах международного делового форума «Саммит партнерства», передает ТАСС.

По словам замминистра, оператором мероприятия выступит Росконгресс, и уже началась пригласительная кампания участников. В рамках сотрудничества России и Индии особое внимание уделяется развитию железнодорожной отрасли. Россия заинтересована в расширении совместных проектов в сфере железнодорожного машиностроения. В настоящее время реализуется проект российско-индийской компании Kinet Railway Solutions, предусматривающий последовательную локализацию производства вагонов на территории Индии с привлечением российских и местных производителей сырья, материалов и комплектующих.

Господин Груздев отметил, что на базе этого сотрудничества планируется создать промышленный кластер, который станет примером успешной кооперации и в дальнейшем будет масштабирован в других отраслях. Российский производитель «Трансмашхолдинг» вместе с индийской компанией Rail Vikas Nigam Limited (RVNL) в 2023 году выиграл международный тендер стоимостью $6,5 млрд на производство и сервисное обслуживание 1920 вагонов электропоездов дальнего следования Vande Bharat на 35 лет.