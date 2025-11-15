В Татарстане выполнили 96% от годового плана по вводу жилья, в эксплуатацию введено 3,14 млн кв. м жилья. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин в ходе совещания в Доме Правительства Татарстана.

План по вводу жилья в Татарстане в 2025 году выполнили на 96%

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ План по вводу жилья в Татарстане в 2025 году выполнили на 96%

В коммерческом многоэтажном строительстве план выполнен на 41%: сдано 88 домов площадью 695 тыс. кв. м. Наибольший вклад внесло индивидуальное жилищное строительство, в рамках которого сдано 17 024 дома общей площадью более 2,3 млн кв. м.

По программам социальной ипотеки план выполнен на 93%. Из запланированных 35 домов сданы 20, что добавило более 150 тыс. кв. м жилья.

Влас Северин