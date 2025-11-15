На Ставрополье в авариях пострадали шесть человек

За прошедшие сутки 14 ноября на дорогах Ставропольского края произошло шесть дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб и шестеро пострадали. Об этом сообщает краевая Госавтоинспекция.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Сотрудники ГИБДД отстранили от управления 20 водителей с признаками алкогольного опьянения. Трое из них управляли машинами в нетрезвом виде повторно.

Сегодня утром в регионе наблюдается туман и повышение влажности дороги, осложняющие управление транспортными средствами. Автоинспекторы советуют участникам движения снижать скорость и увеличивать дистанцию, включать ближний свет или противотуманные фары, избегать резких маневров и торможения. Особое внимание следует проявлять на участках с плохой видимостью.

Константин Соловьев