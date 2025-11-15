В Йошкар-Оле стрелявшие в небо участники свадебного кортежа понесут наказание

Глава Марий Эл Юрий Зайцев заявил, что участники свадебного кортежа, стрелявшие на улицах Йошкар-Олы, понесут наказание. Инцидент обсуждался на внеочередном заседании совета по делам национальностей, передает пресс-служба главы республики.

Участники свадебного автомобильного кортежа стреляли в воздух из охолощенных пистолетов, нарушали ПДД.

«Закон для всех един, и виновные понесут наказание. Обнадеживает, что сами молодые люди, их родители, осознали произошедшее и раскаиваются», — отметил Юрий Зайцев.

Сотрудник центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Марий Эл Ильнар Сайпулов добавил, что правоохранительные органы выявили дополнительные обстоятельства инцидента. Правоохранители зафиксировали многочисленные нарушения ПДД, включая агрессивную езду, которая могла привести к жертвам среди населения. Всего установлено 24 факта нарушений.

Влас Северин