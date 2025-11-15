У родственниц экс-президента ЮГК изъяли имущество

Пластский городской суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к экс-владельцу ПАО «Южуралзолото» Константину Струкову. В доход государства изъяли имущество общей стоимостью 1,4 млрд руб. и денежные средства на сумму 3,5 млрд руб., владелицами которых в основном были его дочери, жена и сожительница, сообщает „Ъ“.

Суд установил, что, являясь с 2000 года депутатом Законодательного собрания Челябинской области, а с 2017-го — его вице-спикером, господин Струков нарушил антикоррупционные запреты и ограничения, использовав должностные полномочия и служебное влияние для незаконного обогащения себя и приближенных лиц. Так он стал владельцем ЮГК. Часть имущества, которое он смог заработать, экс-президент компании оформлял на своих родственниц. Например, дочь ответчика, Евгения Кузнецова, стала номинальным собственником долей в уставном капитале ООО «Бизнес-Актив» и частично — ООО «Бизнес-Сити». На полученный доход она приобрела пять коммерческих помещений в Москве площадью 377 кв. м, три нежилых здания, одно здание поликлиники, а также два дома в Оренбурге общей площадью 3,3 тыс. кв. м.

Всего за счет полученной от деятельности предприятий ПАО ЮГК родственники и близкие господина Струкова купили 48 объектов недвижимости. Ответчиками по новому иску проходили еще восемь человек. Это бывшая супруга бизнесмена Людмила Струкова, дочери Евгения Кузнецова и Александра Струкова, внучка Ульяна Кузнецова, сожительница Елена Додик, водители экс-президента компании Андрей Верзилин и Александр Панферов, а также доверенное лицо Алексей Сопка. Судебное решение к ним обращено к немедленному исполнению.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, 11 июля Советский районный суд Челябинска по иску Генпрокуратуры РФ обратил принадлежащие Константину Струкову акции ПАО «Южуралзолото группа компаний» в доход государства, и активы связанных с холдингом организаций. По данным истца, бизнесмен незаконно получил контроль над золотодобывающим предприятием и другими компаниями, используя должностное положение депутата и вице-спикера законодательного собрания области.