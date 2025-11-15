В селе Псыгансу КБР сгорела крыша на площади 200 квадратных метров

В Кабардино-Балкарии за минувшие сутки произошло два пожара. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Крупное возгорание случилось в селе Псыгансу на улице Гятова. Огонь уничтожил крышу навеса на площади 200 кв. м. Для тушения пожаров привлекли 25 сотрудников и пять единиц техники.

Поисково-спасательные операции не проводились. Службы экстренного реагирования один раз выезжали на ликвидацию последствий дорожно-транспортного происшествия. В результате ДТП погибших нет, один человек получил травмы.

Константин Соловьев