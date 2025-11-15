В Екатеринбурге впервые открылся фестиваль «Королевство волшебных фонарей»

В Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского в Екатеринбурге прошло торжественное открытие экспозиции «Королевство волшебных фонарей: мир света, музыки и волшебства», организованной Георгием Проценко. На выставке представлены световые скульптуры, созданные художниками из Калининграда.

«Королевство волшебных фонарей: мир света, музыки и волшебства» Фото: София Паникова

Более 150 светящихся инсталляций были вдохновлены образами из сказок и мифов разных стран: драконы, рыцари, ведьмы, птицы и волшебные грибы. Каждая композиция выполнена вручную из светящихся элементов, разноцветной водонепроницаемой ткани и спаянного каркаса. Эту технологию веками использовали создатели китайских фонарей для одноименного праздника, сообщили в пресс-службе фестиваля.

Администратор выставки Анна Смирнова добавила, что на подготовку одной маленькой работы авторы могут потратить день. Чтобы создать композицию с элементами высотой до семи метров у мастеров уходило две недели. Кроме известной классической музыки и вальса из фильма «Мой ласковый и нежный зверь» организаторы предлагают использовать аудио-гид со сказками, который раскрывают историю каждого персонажа.

Показ открыт ежедневно с 17:00. Выставка будет работать до 25 января.

София Паникова