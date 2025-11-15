Цирковое шоу династии Филатовых, выставка «Дорога в Сибирь» и спектакль «Остров заблудших душ»

Когда состоится цирковое шоу династии Филатовых, где пройдет выставка «Дорога в Сибирь», посвященная историческим маршрутам XVI — начала XX века, и что ожидает гостей спектакля «Остров заблудших душ».

15 ноября (суббота)

В Новосибирском государственном цирке пройдет шоу династии Филатовых «Нашествие медведей». В новой программе народной артистки РФ, примы Российского цирка — Татьяны Филатовой и Российской государственной цирковой компании — силовые акробаты, воздушные гимнасты и хищные животные. Гастрольный тур приурочен к 185-летию основания династии. Начало в 13:00.

В ЦК 19 состоится авторская экскурсия по выставке «Мухоморная сказка, или Мир глазами зиллениала». Куратор экспозиции Мария Гладких поделится личными историями, которые легли в основу проекта, а также раскроет замысел каждой из 33 работ. Участников также ждет ностальгический перформанс «Барахолка». Начало в 17:00.

В Новосибирском государственном краеведческом музее открылась выставка «Дорога в Сибирь». Экспозиция посвящена трем историческим маршрутам, появившимся в XVI — начале XX веков. Среди экспонатов — стремена, поддужные колокольчики, железнодорожные фонари, дорожный самовар и другие предметы путешествий прошлого. Начало в 12:00.

16 ноября (воскресенье)

В ЦК 19 состоится лекция художницы и доцента кафедры Искусств НГУАДИ Виталии Ямной. Она расскажет о ключевых аспектах творчества Михаила Омбыш-Кузнецова, выставка которого ранее была открыта в центре культуры. Начало в 15:00.

17 ноября (понедельник)

В Доме ученых СО РАН пройдет концерт Александра Розенбаума. На счету артиста более 800 песен и стихов, а также 32 альбома и съемки в семи художественных и нескольких документальных фильмах. В 2001 году он был удостоен звания «Народный артист России». Начало в 19:00.

18 ноября (вторник)

Еще одно мероприятие в Доме ученых СО РАН — спектакль «Остров заблудших душ». На сцену выйдут Евгений Дятлов, Юлия Меньшова, Андрей Ильин, Ольга Прокофьева и Ольга Богомазова. Спектакль поставлен по пьесе Вуди Аллена. В его основе — любовный треугольник. Муж изменяет жене с ее лучшей подругой, при этом все трое в курсе происходящего. Однако пока дамы конкурируют, мужчина делает ход конем и уходит к третьей. Начало в 19:00.

19 ноября (среда)

В Новосибирской государственной филармонии пройдет концерт «Простак в мире джаза». «Сибирский диксиленд» исполнит джазово-литературную композицию по мотивам рассказа Василия Аксенова — одного из ярчайших представителей «шестидесятников». Начало в 19:00.

20 ноября (четверг)

В Доме джаза выступит ансамбль «Живая Шляпа». Коллектив исполнит композиции в стиле цыганский джаз (мануш) Джанго Рейхарда, а также популярные темы классического джаза в стиле мануш. Начало в 19:00.

21 ноября (пятница)

На сцене НОВАТа покажут балет «Лебединое озеро». Хореографию Мариуса Петипа, Льва Иванова, Александра Горского, Асафа Мессерера зрители увидят в редакции мастера реконструкции балетной классики ХХ века Михаила Мессерера. Начало в 19:00.

