Минздрав: семь пострадавших в ДТП под Кунгуром находятся в тяжелом состоянии

Минздрав Пермского края обнародовал данные о состоянии пациентов, пострадавших в результате вчерашнего ДТП в районе деревни Черепахи Кунгурского округа. Всего в ДТП пострадало 19 человек, из них семь погибло, в их числе один ребенок, сообщила в своем телеграмм-канале глава Минздрава Анастасия Крутень.

12 пострадавших, среди них один ребенок, были перевезены в медицинские учреждения краевой столицы. На сегодняшнее утро пять пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные семь - в тяжелом.

ОБНОВЛЕНО: Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что из резервного фонда семьям погибших в ДТП под Кунгуром будет оказана единовременная материальная помощь в размере 1 млн руб. Также материальную помощь получат пострадавшие.