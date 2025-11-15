Самолет с 90 пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Хабаровске

Самолет, выполнявший рейс из Владивостока в Благовещенск, совершил аварийную посадку в Хабаровске. На борту находились 90 пассажиров. Пострадавших нет.

Как сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура, самолет совершил аварийную посадку в Хабаровске в 9:00 по местному времени (2:00 мск). Причиной, по предварительным данным, стала техническая неисправность судна.

В прокуратуре уточнили, что посадка прошла в штатном режиме. Там также пообещали дать оценку техническим службам аэропорта Владивостока при подготовке самолета к вылету.