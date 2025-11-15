В Суперкубке России по настольному теннису примут участие четыре оренбуржца

В начале декабря в Москве пройдет Суперкубок России по настольному теннису. Турнир соберет сильнейших игроков страны, включая четверых представителей оренбургского клуба «Факел-Газпром».

В составе команды будут действующий победитель Суперкубка России Денис Ивонин, чемпион страны в одиночном разряде Максим Гребнев, а также Александр Шибаев и Вильдан Гадиев.

Соревнования пройдут с 5 по 7 декабря в Международном центре бокса. В прошлом году первый в истории Суперкубок России прошел в Оренбурге, где Денис Ивонин и Валерия Коцюр стали победителями.

Андрей Сазонов