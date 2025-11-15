В ДТП под Кунгуром погибли семь человек

Аварийно-спасательные работы на месте ДТП под Кунгуром завершены. Как сообщает МЧС, пожарными и спасателями деблокированы с применением гидравлического аварийно-спасательного и шанцевого инструмента 16 пассажиров. По данным следственного комитета, в результате ДТП погибли 7 человек, один из которых ребенок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

Известно, что маршрут №675 «Пермь-Кунгур» обслуживал предприниматель Олег Ильин.

Напомним, вчера в Кунгурском муниципальном круге в районе деревни Черепахи произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса «Соболь» с пассажирами. Водитель микроавтобуса, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с большегрузом. Кунгурским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пермскому краю по факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).