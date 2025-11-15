На пост главы Оренбурга претендуют четыре кандидата

В Оренбурге завершен прием заявок на пост главы города. В списке претендентов находятся четыре кандидата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

До 13 ноября политические партии, Общественная палата и министерства могли выдвигать свои кандидатуры. Губернатор Оренбургской области выберет из них финалистов, которых депутаты горсовета изберут тайным голосованием.

«Единая Россия» выдвинула временно исполняющего обязанности главы города Альберта Юмадилова. Ранее 36-летний чиновник работал первым заместителем префекта Юго-Восточного административного округа Москвы. Альберт Юмадилов является самым молодым врио главы за всю историю Оренбурга.

Председатель профсоюза работников госучреждений Василий Трофимов представляет Общественную палату Оренбургской области. В течение трех лет он занимал пост заместителя председателя областной организации профсоюза. Ему 44 года.

«Новые люди» выдвинули 30-летнего аспиранта Российского института стандартизации при Росстандарте РФ. Он занимается научной работой по управлению качеством продукции и работает в благотворительном фонде «Экосфера».

Денису Нелюбову 34 года. Замглавы администрации Шарлыкского района выдвинут Ассоциацией муниципальных образований Оренбургской области.

Губернатор Евгений Солнцев рассмотрит кандидатуры и представит список, в котором должно быть минимум два кандидата. Депутаты Оренбургского городского совета проведут тайное голосование для выбора нового главы города. Окончательное решение будет принято 25 декабря 2025 года.

Андрей Сазонов