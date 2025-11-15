В Тольятти продолжается судебный процесс по делу коттеджного поселка «Удачный»

В Комсомольском районном суде Тольятти продолжается процесс по факту мошенничества в особо крупном размере с использованием служебного положения и отмывания денежных средств при строительстве коттеджного поселка «Удачный» в селе Узюково Ставропольского района. Главный фигурант — единственный учредитель ООО «Проект» Дмитрий Дианов находится в розыске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В августе 2014 года предприниматель приобрел земельные участки в рассрочку как физическое лицо для последующей продажи гражданам. ООО «Проект», директором которого являлся Дмитрий Дианов, заключало с гражданами договоры на строительство домов (договоры поставки и монтажа строительной конструкции) на продаваемых бизнесменом земельных участках. Сделка на 26 млн руб. предусматривала аванс и рассрочку на восемь месяцев. В январе 2015 года было подписано дополнительное соглашение, по которому на остаток долга начислялись 20% годовых. Летом 2015 года офшорная компания Falkenso Fentures ltd под управлением Александра Перелыгина из Казани потребовала вернуть участки через суд. Суд первой инстанции (Ставропольский районный суд Самарской области) отказал в удовлетворении иска Falkenzo, в связи с его улучшением (построены дома, проведены коммуникации, на общую сумму более 100 млн руб.). Самарский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу Falkenzo и постановил вернуть земельный участок. По состоянию на декабрь 2015 года, Дмитрием Диановым было уплачено Falkenzo более 50% изначальной стоимости земельных участков. На данных земельных участках на момент вынесения постановления Самарским областным судом были построены дома, в том числе и жилые, в которых проживали требующие компенсации. В итоге в деле фигурируют несколько десятков потерпевших.

По словам адвоката одного из подсудимых, его подзащитный являлся лишь фактическим наемным работником при выполнении строительных услуг, не имел доступа к расчетным счетам ООО «Проект» и не распоряжался денежными средствами, полученными от покупателей недвижимости. «Никаких доверенностей ему не выдавали. Он не мог подписывать документы организации», — заявил адвокат.

Суд также отказался назначать экспертизу о фактической стоимости недвижимости в коттеджном поселке «Удачный». «Владельцы домов с участками в коттеджном поселке требуют возмещения ущерба. Они считают, что их средства были похищены, а взамен они не получили обещанного. Эти требования выдвигаются наравне с теми, кто не получил ничего», — заявил адвокат.

Евгений Чернов