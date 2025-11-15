В Самарской области объявлена угроза атаки БПЛА, аэропорт Курумоч закрыт

Угроза атаки беспилотников объявлена в Самарской области утром в субботу, 15 ноября. Росавиация предупредила об ограничениях в аэропорту Курумоч.

В настоящее время воздушная гавань не принимает и не отправляет самолеты. Задержан вылет рейсов в Сургут, Ташкент, Дубай и Ноябрьск.

Угроза атаки беспилотной авиации регулярно объявляется в Самарской области. В связи с этим в регионе ограничена работа мобильного интернета.

UPD: ограничения в аэропорту Курумоч сняты в 07:35 (MSK+1).

Андрей Сазонов