Трамп вывел из-под действия пошлин некоторые продовольственные товары

Президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене пошлины на некоторые сельскохозяйственные товары. В их числе несколько десятков наименований фруктов, овощей, орехов, а также кофе, чай и говядина.

В указе написано, что решение обусловлено ходом переговоров с торговыми партнерами, текущим внутренним спросом и возможностями национального производства. Действие тарифов отменено с 13 ноября.

Как пишет CNN, указ полностью не освобождает от пошлин перечисленные категории товаров. Тарифы на томаты из Мексики — основного поставщика в США — сохранятся на 17%.