Трамп: борьба США с наркокартелями приносит результат

Президент США Дональд Трамп заявил, что удары американских войск по судам в Карибском море приносит результат в борьбе с наркокартелями.

Президент США Дональд Трамп

Фото: Annabelle Gordon / Reuters Президент США Дональд Трамп

«Поступление наркотиков в нашу страну значительно замедлилось»,— сказал Дональд Трамп журналистам (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).

С начала сентября вооруженные силы США неоднократно наносили удары по судам вблизи Венесуэлы. По данным американской разведки, на них перевозили наркотики. СМИ писали, что в ближайшее время Вашингтон может начать наносить удары по объектам наркокартелей на территории Венесуэлы. Сам Дональд Трамп в разговоре с журналистами отказался раскрывать планы в отношении страны.