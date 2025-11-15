Трамп заявил о желании обсудить ядерное разоружение с Россией и Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести встречу с Россией и Китаем по поводу денуклеаризации. По его словам, ядерное разоружение — лучшее решение в сфере контроля над вооружениями. При этом он также подтвердил, что Соединенные Штаты намерены провести ядерные испытания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Annabelle Gordon / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

«У нас, как и в других странах, очень скоро пройдут ядерные испытания»,— сказал господин Трамп журналистам (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома). На вопрос о том, будут ли на испытаниях применяться боеголовки, он отвечать не стал.

Как добавил президент США, Россия и Китай могут догнать Соединенные Штаты в ядерном арсенале в течение четырех-пяти лет.

30 октября Дональд Трамп поручил Пентагону провести ядерные испытания «на равной основе» с другими странами. Президент России Владимир Путин заявлял, что, если Вашингтон проведет их, Москва должна предпринять «адекватные ответные действия». Он также поручил собрать предложения о целесообразности начала работ по подготовке к ядерным испытаниям.