Фицо предложил поддержавшим Киев школьникам отправиться на Украину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил школьникам, которые во время его речи выступили в поддержку Киева, «идти воевать на Украину».

Конфликт между Робертом Фицо и школьниками произошел в городе Попрад. Часть учеников пришла на встречу в черных футболках в знак поддержки Украины и несогласия с политикой властей Словакии. Когда господин Фицо начал критиковать политику ЕС в отношении конфликта, школьники стали греметь связками ключей, после чего часть из них покинули зал.

«Если вы такие герои в этих черных футболках и так яростно поддерживаете войну, то идите туда»,— сказал премьер-министр (цитата по Spectator).

Как уточняет Spectator, ключи были символом «бархатной» революции в Чехословакии в 1989 году. Тогда протестующие звенели ими на демонстрациях, направленных на отстранение коммунистического руководства страны.