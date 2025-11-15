Аэропорты Саратова и Самары приостановили работу

Росавиация сообщила, что для обеспечения безопасности полетов в аэропортах Саратова и Самары введены ограничения на прием и выпуск самолетов.

Из сообщения ведомства следует, что аэропорт Саратова приостановил работу примерно в 22:30 мск 14 ноября (23:30 по местному времени), аэропорт Самары — примерно в 1:10 мск 15 ноября (2:10 по местному времени).

Ранее в Самарской, Пензенской, Оренбургской, Тульской и некоторых других областях объявили угрозу атаки БПЛА.