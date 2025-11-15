США проголосовали против поправки к резолюции по борьбе с неонацизмом

Третий комитет Генассамблеи ООН одобрил предложенную Россией резолюцию о борьбе с неонацизмом. За документ проголосовали 114 государств, 52 выступили против.

Резолюция принимается ежегодно с 2005 года. С 2022 года часть стран-участниц ООН вносит в документ поправку, в которой говорится, что Москва использует «ложные предлоги искоренения неонацизма» для оправдания боевых действий на Украине. На голосовании 14 ноября США впервые не поддержали поправку.

МИД России назвал решение США позитивным. «Мы отметили изменение в голосовании делегации США. Считаем, что это один из позитивных итогов голосования по поправке»,— сообщил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев (цитата по «РИА Новости»).

Представитель США перед голосования пояснила, что в этом году Соединенные Штаты решили отказаться от участия в большинстве резолюций Третьего комитета. Она добавила, что страна выступила против принятия резолюции, так как она стала «попыткой политизировать работу комитета, что подрывает авторитетность ООН».