Четверо задохнулись в гараже с включенным двигателем в Курской области

Двое юношей 20 лет и две девушки 22 и 27 лет погибли в Железногорске Курской области, когда выпивали в гараже, греясь от заведенного двигателя автомобиля. Они, по предварительным данным, отравились угарным газом, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Фото СКР с места происшествия

По данным властей, тела четверых погибших нашли полицейские в гараже на территории кооператива в Железногорске. Проверку по факту инцидента проводит региональное управление СКР. Как сообщили в ведомстве, предварительно, двое парней и две девушки выпивали в машине в гараже, в то время как двигатель автомобиля был заведен. Вечером их тела обнаружил сначала владелец гаража, а затем и полицейские.

Губернатор заявил, что держит «ситуацию на личном контроле», он выразил соболезнования родным и близким, родителям погибших. Тела направлены на вскрытие для установления причины смерти.

Сергей Калашников