Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что конфликт на Украине, по его мнению, является самым кровавым в XXI столетии. Он охарактеризовал ситуацию в Европе как «гнойник», который используется против России и, в конечном счете, «будет вскрыт».

«Это могут сделать [вскрыть] американцы, это, наверное, могут сделать европейцы, это может сделать и украинский народ, которому осточертела эта бандеровская клика, тянувшая Украину в самый кровопролитный конфликт XXI века», — заявил он (цитата по ТАСС).

Дмитрий Медведев также выразил надежду, что украинцы устанут от «бандеровской клики», втянувшей страну в конфликт. Он уверен, что народ Украины может сыграть ключевую роль в прекращении кровопролития.