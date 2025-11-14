Семь человек погибли в ДТП с микроавтобусом на трассе Екатеринбург-Пермь

На трассе Екатеринбург-Пермь в районе Кунгура (Пермский край) произошло столкновение микроавтобуса и грузовика. Как сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю, по предварительной информации, есть жертвы. По данным ТАСС, в результате ДТП погибли 7 человек, еще 12 пострадали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Микроавтобус «Соболь», выехав на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

По данным СКР, в результате ДТП есть погибшие, среди которых есть несовершеннолетний. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнования родным погибших. «Выражаю соболезнования родным. Поручил министру здравоохранения Пермского края Анастасии Крутень оказать всю необходимую помощь пострадавшим»,— написал он в своем telegram-канале.

Полина Бабинцева