Силуанов призвал россиян не ждать «тучных лет» в экономике

Россия должна быть готова к выполнению задач, не рассчитывая на наступление тучных или худых лет, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По словам министра, такой принцип лежит в основе бюджетной и денежно-кредитной политики России, которую проводят Минфин и Центробанк.

«Поэтому вы видите, что санкции действуют в отношении России, но, тем не менее, все обязательства выполняются»,— сказал господин Силуанов журналисту Александру Юнашеву.

В этих условиях российским ведомствам удается находить ресурсы для выполнения задач руководства страны, добавил господин Силуанов.